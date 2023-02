Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 24-01D Lào Cai

Ngày 28/2, đại diện VKSND tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can gồm: Dương Đức Minh (SN 1979), Phó giám đốc Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai về tội nhận hối lộ; Nguyễn Kim Dương (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Lâm (địa chỉ tại đường Trần Đại Nghĩa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) về tội đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đọc lệnh khám xét nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: CACC).

Quá trình điều tra, xác định, sau khi Nguyễn Kim Dương thực hiện cải tạo phương tiện xe ô tô tại xưởng sửa chữa của mình thì Dương đưa phương tiện đến Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, mã số 24-01D để kiểm định. Sau khi kiểm định, Dương đã chi phí cho Minh với mỗi phương tiện là 15 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, VKSND tỉnh Lào Cai khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Dương Đức Minh, đồng thời công an khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở đối với Nguyễn Kim Dương.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ, niêm phong các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

