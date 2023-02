Khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khám xét chỗ ở của Phạm Quốc Bình (62 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm), Ngô Văn Việt (49 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm) và Phạm Trọng Tuệ (43 tuổi, Trưởng dây chuyền đăng kiểm).

Theo Công an TP Hà Nội, lời khai của các nghi phạm trên cho thấy, trong quá trình đăng kiểm, các đăng kiểm viên đã nhận tiền từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đèn, phanh, khí thải... Từ đó, các phương tiện không đủ điều kiện vẫn được cấp giấy, tem chứng nhận.

Số tiền nhận từ chủ phương tiện dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/phương tiện, tùy vào mức độ lỗi. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm.

