Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm 29-07D và 29-10D ở Hà Nội

Trước đó, ngày 24/2, Công an Hoàng Mai phối hợp với Đội 2, Phòng PC03, Đội 4, Phòng PA05 Công an Hà Nội và C09 - Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).