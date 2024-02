Bắt kẻ cho gần 100 người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' 432%

(VTC News) -

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ra lệnh tạm giữ Nguyễn Kim Long (43 tuổi, trú tổ 8, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội; tạm trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Long. (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Trước đó, tháng 7/2023, Long từ Hà Nội đến thị xã Điện Bàn thuê nhà sinh sống. Long không có việc làm ổn định, thường xuyên lui tới các chợ, những tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ để tiếp xúc, làm quen.

Nhận thấy Long có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, cơ quan công an tập trung lực lượng, thu thập thông tin, làm rõ những nghi vấn về đối tượng này.

Sau quá trình xác minh, ngày 30/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét chỗ ở của Long tại khối phố Trung Phú 1, phường Điện Minh. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có nội dung thể hiện việc cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận từ tháng 7/2023 đến nay đã cho gần 100 người vay tiền, lãi suất từ 108% - 432%/năm với hình thức vay trả góp theo ngày. Số tiền Long thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Những người vay tiền của Long đa số là tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ tại địa bàn các xã, phường của thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kim Long, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, hôm 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

47 bị can bị khởi tố lần này nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Theo cơ quan điều tra, đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.

Bước đầu xác định, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.