Khởi tố thêm 47 bị can liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Những người liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng vừa bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá hồi tháng 7/2023.

Trước đó, liên quan đến chuyên án trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", cưỡng đoạt tài sản", "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", "rửa tiền".

Như VTC News đưa tin, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.

Từ đó, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan; phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức "rửa tiền" và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.