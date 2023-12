Bắt giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

(VTC News) -

Tối 20/12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối với ông Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng 3 bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Trương Hoàn Lạc cùng các bị can đã lập khống chứng từ để tham ô tài sản với số tiền hơn 600 triệu đồng. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam Trương Hoàn Lạc (áo trắng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Được biết, sáng nay, lực lượng công an, Viện Kiểm sát đã đến trụ sở của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) công bố quyết định, thi hành lệnh bắt ông Lạc, sau đó dẫn giải đến cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan.

Trước đó, ngày 19/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh - nguyên Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, hiện là Giám đốc Sở Tài chính TPHCM để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ án này, ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.