Bắt cán bộ hải quan, cựu công an đưa hối lộ 'xếp lốt' thông quan ở Lạng Sơn

(VTC News) -

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh, trú xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn); Ngô Xuân Trường, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Phạm Văn Hoàn, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, để điều tra cùng về hành vi “đưa hối lộ”.

Xe chở nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Cả 3 người này đều liên quan đến đường dây "làm luật" để đưa xe tải qua cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can khác, gồm: Đinh Văn Thìn (trú xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) để làm rõ hành vi “đưa hối lộ”; Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh, đều là cán bộ Đội Trật tự đô thị huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cùng về hành vi “nhận hối lộ”.

Trước đó, qua phản ánh của quần chúng nhân nhân và các công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ một số cán bộ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Lạng Sơn nhận hối lộ để dàn xếp, ưu tiên đưa hàng lên biên giới, xuất bán sang Trung Quốc nhanh hơn.