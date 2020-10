Báo Mỹ: Trump là một trong những Tổng thống bảo thủ tốt nhất lịch sử hiện đại

Đó là những gì mà tác giả bài viết trên tờ Washington Post nhận định mới đây. Đặt trong bối cảnh tờ báo này hồi cuối tháng 9 đã công khai ủng hộ ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ, đây được xem là bài báo đi ngược xu hướng "bài xích Trump" của truyền thông Mỹ.

Nút "tắt tiếng" trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai đã góp phần vào thành công của một buổi tranh luận có trật tự và dễ theo dõi hơn. Thành công của nó gợi lên một suy nghĩ thú vị: Nhiệm kỳ Tổng thống của Trump nếu "tắt tiếng" sẽ như thế nào?

Theo Washington Post, Tổng thống Trump nói rất nhiều điều khiến cả những người ủng hộ ông mất lòng. Nhưng nếu tắt TV, ngừng xem Twitter và chỉ nhìn vào những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ 4 năm qua, ông có thể một trong những Tổng thống bảo thủ vĩ tốt nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tờ báo Mỹ điểm lại hàng loạt việc làm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump.

Đầu tiên, chiến thắng của ông trước Hillary Clinton đã ngăn các đảng viên Dân chủ thay thế Thẩm phán quá cố Antonin Scalia bằng một nhà hoạt động tự do, bảo vệ đa số bảo thủ của Tòa án Tối cao. Ông đã bổ nhiệm ba thẩm phán mới và đã có hơn 200 thẩm phán được xác nhận cho các tòa án cấp dưới.

Ông ký bản cải cách thuế toàn diện đầu tiên trong ba thập kỷ; gỡ bỏ các quy định thời Obama mà ông xem là không có lợi cho nền kinh tế; làm trung gian cho các thỏa thuận thương mại mới với Mexico, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đại dịch COVID-19, trong nhiệm kỳ của Trump, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp kỷ lục, bao gồm cả người da màu và người gốc Tây Ban Nha. Và ngay cả giữa cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra, 56% người Mỹ nói rằng họ hiện đang khá giả hơn so với 4 năm trước. Ông Trump mang đến cho người Mỹ gốc Phi, thông qua cải cách tư pháp hình sự, cơ hội để xây dựng lại các thành phố nội đô và đảm bảo tài trợ lâu dài cho các trường cao đẳng và đại học da màu lâu đời.

Ông Trump ký luật hạn chế mua bán opioid (các loại thuốc có gốc thuốc phiện) và mại dâm, và luật “Quyền được thử” mới cho phép những người Mỹ sắp chết được tiếp cận với các loại thuốc thử nghiệm. Ông đã thực hiện Quy tắc Bảo vệ Cuộc sống, cấm các quỹ kế hoạch hóa gia đình của liên bang phân bổ cho các phòng khám phá thai, và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của nhóm Little Sisters of the Poor.

Ông Trump cũng được cho là đưa Mỹ trở thành siêu cường về năng lượng - loại bỏ Kế hoạch Điện sạch của Tổng thống Barack Obama, rút khỏi hiệp định khí hậu Paris và thay thế Nga và Ả Rập Xê-út trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Ông đánh đuổi IS và giết chết thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Trump hai lần tiến hành các cuộc không kích quân sự chống lại Syria vì cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Ông cũng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt, vì cho rằng Iran "tài trợ" cho các tổ chức khủng bố - và giết chết tướng quân đội Iran Qasem Soleimani.

Ông đã chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem và làm trung gian cho ba hiệp định hòa bình Ả Rập-Israel - hiệp định đầu tiên trong hơn một phần tư thế kỷ.

Bên cạnh đó, Trump vận chuyển tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, yêu cầu các đồng minh NATO chi thêm hàng tỷ USD cho phòng thủ chung, rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung và tiến hành một cuộc tấn công mạng vào Nga "để ngăn chặn sự can thiệp bầu cử". Ông tăng chi tiêu quốc phòng và tạo ra Lực lượng Không gian.

Ông có các biện pháp đối phó với các hoạt động thương mại được cho là "mang tính săn mồi" của Trung Quốc, ký Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong và phản đối Bắc Kinh về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Những lời đe dọa về thuế quan của ông buộc Mexico phải hạn chế nhập cư bất hợp pháp.

Và ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ thời Ronald Reagan không bắt đầu một cuộc chiến mới.

Ngay cả cách phản ứng với COVID-19 của ông cũng được cho là sẽ "trông tốt hơn rất nhiều" nếu không dính dáng đến những lùm xùm phát ngôn: Những màn khẩu chiến chói tai với các phóng viên trong các cuộc họp báo, phát ngôn về thuốc tẩy, vấn đề dùng khẩu trang và những phát ngôn cho rằng virus sẽ "biến mất”.

Về hành động, ông Trump dừng nhập cảnh với người từ Trung Quốc vào tháng 1, mua gần 200.000 máy thở và triển khai Quân đoàn Công binh Hoa Kỳ để xây dựng các bệnh viện dã chiến cấp cứu trị giá 660 triệu USD trên khắp đất nước (hầu hết trong số đó vắng bệnh nhân). Ông khởi động Chiến dịch Warp Speed để cố gắng sản xuất vaccine, cũng như tìm phương pháp điều trị nhanh nhất COVID-19. Chương trình bảo vệ tiền lương mà ông đã ký thành luật đã giúp các doanh nghiệp Mỹ sống sót sau khi bị phong tỏa. Và nỗ lực mở cửa trở lại nền kinh tế của ông đang phát huy tác dụng, tạo ra mức tăng trưởng GDP 7,4% kỷ lục trong quý thứ ba.

Tất nhiên, cũng có những sai lầm nghiêm trọng - đôi khi đáng xấu hổ - trong chính sách của Trump, bao gồm cả sự chia rẽ các gia đình ở biên giới Mỹ; rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria và bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các đồng minh người Kurd của Mỹ; vướng nghi vấn yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra Hunter Biden.

Và những phát ngôn hung hăng của ông cũng không dễ phớt lờ, có thể ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri vào ngày 3/11 tới.

