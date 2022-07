Ảnh: 'Mắt thần' ngày đêm bảo vệ an ninh cho ngõ phố Thủ đô

Lãnh đạo Công an phường Khương Thượng cho hay, hơn 100 camera ở phường đều được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa. Sau 6 năm, việc sử dụng camera an ninh mang lại nhiều hiệu quả cho việc quản lý địa bàn của cảnh sát khu vực, cũng như sự an tâm của người dân về tình hình trật tự an ninh nơi sinh sống.