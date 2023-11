Ánh mắt khát khao đưa ngôi sao 'thất sủng' giành lại vị trí số 1 ở ĐT Việt Nam

HLV Troussier từng không triệu tập Vũ Văn Thanh trong một thời gian dài, trước khi gọi trở lại anh ở chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thậm chí, Văn Thanh còn được đá chính 2 trận liên tiếp trước Philippines và Iraq.

Khi người hâm mộ vẫn còn tranh cãi về cách dùng người của HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam, về câu hỏi làm thế nào để được coi là "đáp ứng được điều kiện", Vũ Văn Thanh có thể là địa chỉ để tìm ra câu trả lời.

Lý do HLV Troussier ít thử nghiệm Văn Thanh

Trước khi lên thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Văn Thanh không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong vòng 5 tháng. Anh chỉ đá một hiệp trong các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam.

Văn Thanh trải qua một giai đoạn dài không được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thời ông Troussier. (Ảnh: Minh Anh)

Tuy nhiên, những lựa chọn ở hành lang phải của ông Troussier như Trương Tiến Anh, Hồ Văn Cường chưa đạt yêu cầu như kỳ vọng. Trong khi đó, phong độ của Văn Thanh đầu mùa giải rất tốt. Nhà cầm quân người Pháp bắt đầu quan tâm trở lại với cầu thủ đa năng của CLB Công an Hà Nội

Theo tìm hiểu của VTC News, lý do HLV Troussier không ưu tiên Văn Thanh trong giai đoạn đầu là cách chơi bóng của anh tại CLB Công an Hà Nội khác với mong muốn của ông đối với một hậu vệ cánh. Thực tế, CLB Công an Hà Nội sử dụng Hồ Tấn Tài ở vị trí này chứ không phải Văn Thanh.

HLV Troussier quyết định gặp mặt trực tiếp cựu cầu thủ HAGL trước khi đưa ra lựa chọn về bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ở đợt quan trọng nhất. Nhà cầm quân người Pháp trực tiếp đến sân tập của CLB Công an Hà Nội ở Hưng Yên và đề nghị HLV Trần Tiến Đại (khi đó vẫn giữ chức) cho gặp riêng Văn Thanh.

Hoàn toàn bất ngờ và không có sự chuẩn bị, Văn Thanh vẫn thuyết phục được HLV Troussier bằng những gì sẵn có từ chính cá tính của anh.

Văn Thanh đá tròn vai trong trận đấu với Iraq. (Ảnh: Kim Chi)

Trở lại đội tuyển Việt Nam nhờ... ánh mắt

Một trong những câu hỏi mang tính kiểm tra của HLV Troussier với Văn Thanh là cầu thủ này rút ra được bài học gì trong lần tập trung tháng 6 và liệu anh có sẵn sàng điều chỉnh để thích nghi với những yêu cầu không.

Văn Thanh hiểu tất cả những câu nói bằng tiếng Anh của ông Troussier, chưa cần đến phiên dịch. Một thành viên của đội tuyển Việt Nam kể lại rằng ông Troussier đặc biệt ấn tượng với cách trả lời gọn gàng, tự tin và đặc biệt là ánh mắt nhìn thẳng, thể hiện rõ sự quyết tâm, khát khao của cầu thủ CLB Công an Hà Nội.

Phong độ tốt của Văn Thanh ở CLB Công an Hà Nội cộng thêm thái độ cầu tiến, quyết tâm giúp anh giành lại vị trí ở đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Kim Chi)

“Được rồi, cậu lên đội tuyển Việt Nam", HLV Troussier kết lại cuộc nói chuyện với Văn Thanh.

Văn Thanh trở lại đội tuyển Việt Nam và lập tức giành lại suất đá chính. Phương án được ưu tiên trong các trận giao hữu là Trương Tiến Anh bị loại sớm.

Màn thể hiện của Văn Thanh mới chỉ dừng ở mức tròn vai. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn ở mức ổn cộng thêm thái độ quyết tâm và sẵn sàng cải thiện bản thân đủ để cựu cầu thủ HAGL được HLV tin tưởng nhiều hơn.

Đây cũng là một trong những ví dụ về cách nhìn nhận của HLV Troussier đối với các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp từng nhiều lần nhấn mạnh điều này. Họ không được sử dụng ở một thời điểm không có nghĩa là cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam, hoặc chen chân vào đội hình chính hoàn toàn khép lại.