Ảnh: Khám xét trụ sở AIC Group của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chiều tối ngày 29/4, ngay sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan vụ sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, lực lượng thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC (AIC Group) có trụ sở tại số 69 Tuệ Tĩnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.