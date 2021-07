5 mẹ con người Nghệ An bị bỏ quên ở Huế đã về quê an toàn

(VTC News) -

Trưa 28/7, ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, 2 bà mẹ cùng ba con nhỏ quê Nghệ An bị bỏ quên ở Huế sau khi rời Bình Dương bằng xe máy đã về tới ga Vinh (tỉnh Nghệ An) và được xe cấp cứu 115 đưa về quê tại huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) để thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định.

Trước đó, anh Xồng Bá Đ. (21 tuổi, quê xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng một người đàn ông chạy 2 xe máy chở theo vợ con. Đoàn 7 người này (đều là đồng bào dân tộc thiểu số) chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An tránh dịch.

2 bà mẹ cùng 3 con nhỏ bị chồng bỏ quên ở Thừa Thiên - Huế đã về đến quê an toàn bằng tàu hoả và sẽ được đi cách ly theo đúng quy định.

Ngày 26/7, khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đèo Hải Vân, 7 người đi xe máy được lực lượng phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên - Huế trung chuyển bằng xe khách qua tỉnh.

Lúc đến chốt kiểm dịch huyện Phong Điền, xe trung chuyển dừng để xuống xe. Anh Đ. và người đàn ông đi cùng lấy xe máy chạy thẳng ra Nghệ An do hiểu nhầm rằng xe trung chuyển của tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục chở 5 người còn lại về quê ở Nghệ An.

Chạy một mạch ra đến cầu Bến Thủy 2 (tỉnh Nghệ An), anh Đ. và người đàn ông mới biết mình bỏ quên vợ và con nhỏ ở Thừa Thiên - Huế.

Sau khi biết sự việc, UBND huyện Phong Điền vào cuộc, bố trí cho 2 bà mẹ cùng 3 con nhỏ bị 2 ông chồng bỏ quên ở tạm trong nhà cộng đồng và hỗ trợ họ 2 triệu đồng, thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho cả 5 người và đều cho kết quả âm tính.

Lúc 4h sáng 28/7, 5 người được hỗ trợ đi tàu hỏa từ Huế ra Nghệ An; đồng thời tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng liên hệ với chính quyền địa phương nơi những người này cư trú ở xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nắm thông tin, chuẩn bị cách ly công dân về từ vùng dịch.