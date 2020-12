27 nam thanh nữ tú 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam

(VTC News) -

Chiều 26/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa lập biên bản và bàn giao hàng chục người dương tính với ma túy cho Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý.

27 nam thanh nữ tú dương tính với ma túy trong quán karaoke. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h30 cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Paradise (nằm trên đường Lê Lợi, TP Tam Kỳ) do ông Nguyễn Đình Hậu làm chủ. Lúc này, tại 4 phòng của quán karaoke có tổng cộng 32 khách đang hát.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 27 người (14 nam, 13 nữ) dương tính với chất ma túy.

Mới đây, Công an TP Tam Kỳ cũng lập biên bản đối với 27 người để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán bar Diamond Club - nơi 27 người dương tính với chất ma túy. (Ảnh: B.Đ)

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 23/12, 60 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ bất ngờ đột kích quán bar Diamond Club do Hoàng Văn Nhân (30 tuổi, trú khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) làm chủ. Lúc này, hơn 100 khách đang nhảy nhót, lắc lư theo tiếng nhạc.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 27 người (độ tuổi từ 18 đến 41) dương tính với chất ma túy.