Gần 100 'dân chơi' sử dụng ma túy trong vũ trường New Hạ Long Club

Chiều 18/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đột kích vũ trường New Hạ Long Club, phát hiện gần 100 người cả nam và nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

78 người được đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi liên quan ma túy.

Cụ thể, lúc 23h45 ngày 17/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club (thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 78 người ở 6 bàn có dấu hiệu sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, cơ quan công an thu giữ tại hiện trường một số gói nhỏ nghi là ma túy và tang vật liên quan khác.

Ngay trong đêm, lực lượng công an của tỉnh Quảng Ninh đưa toàn bộ số người trên về trụ sở để điều tra, xác minh làm rõ.