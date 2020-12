Quảng Nam: Đột kích quán bar, phát hiện 27 người dương tính ma túy

(VTC News) -

Ngày 24/12, Công an TP Tam Kỳ cho biết, đơn vị vừa lập biên bản đối với 27 đối tượng để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản vi phạm đối với chủ quán bar Diamond Club (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) vì hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quán bar Diamond Club - nơi 27 người dương tính với chất ma túy. (Ảnh: B.Đ)

Khoảng 23h30 ngày 23/12, 60 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Tam Kỳ bất ngờ đột kích quán bar Diamond Club do Hoàng Văn Nhân (30 tuổi, trú khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) làm chủ. Lúc này, hơn 100 khách đang nhảy nhót, lắc lư theo tiếng nhạc.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 27 đối tượng (độ tuổi từ 18 đến 41) dương tính với chất ma túy.