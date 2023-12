15 năm dân 'treo' cùng dự án: 'Chưa biết ngày nào hết khổ'

Ghi nhận của PV VTC News, hiện nhà cửa của người dân thuộc dự án đã xuống cấp vì 15 năm qua không được sửa chữa do nằm trong quy hoạch. Nhiều ngôi nhà 3 tầng, hệ thống cửa hư hỏng, tường nứt buộc người dân phải dùng ván, bạt, thang… che chắn tạm bợ. Theo ông Nguyễn Văn Vinh (trú tổ 89), đây là khu vực thấp trũng, mỗi khi có mưa lớn là ngập lụt, nhà cửa hử hỏng, nhiều hộ dân không dám ở, phải đi thuê nhà nơi khác hoặc chuyển đến sống nhờ nhà bà con để đảm bảo an toàn. “Cứ nhìn nhà cửa thì biết cuộc sống của chúng tôi khổ cực đến mức nào. Cũng 15 năm rồi, gần 100 hộ dân chúng tôi sống dặt dẹo, lay lắt trong những căn nhà dột nát mà không biết khi nào được tái định cư”, ông Vinh than thở.