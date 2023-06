Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm 'Năng lượng gốc Trống Đồng'

(VTC News) -

Sáng 30/6, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, đại diện Cục An ninh nội địa, Bộ Công an thông tin về nhóm "Năng lượng gốc Trống Đồng", có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đại diện Cục An ninh nội địa, "Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam" do Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ năm 2016. Quá trình tuyên truyền, chia sẻ về "Năng lượng gốc" này, Lê Văn Phúc đã đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng.

Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc đã tuyên truyền mở rộng hoạt động của nhóm "Năng lượng gốc" nhằm thu hút người Việt Nam tham gia, đồng thời lợi dụng một số giáo lý để tuyên truyền các luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan.

Đại diện Cục An ninh nội địa trả lời câu hỏi của báo chí.

Bộ Công an đã nắm được thông tin phản ánh về hoạt động này. Bên cạnh việc trao đổi, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng quản lý Nhà nước để xác định tính chất hoạt động có yếu tố mê tín để tuyên truyền, vận động người dân không tin theo, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát thông tin liên quan đến hoạt động này để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan tuân phủ pháp luật, không có hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đối với thông tin về việc nhóm "Năng lượng gốc" tại Việt Nam có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hiện Bộ Công an đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xác minh. Nếu các thông tin có căn cứ và xác định có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

