Bắt quả tang 16 người lén lút truyền đạo Hội thánh đức chúa trời

Ngày 15/12, UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa thưởng nóng Đội An ninh và Công an phường Hòa Hải (Công an quận Ngũ Hành Sơn) vì đã ngăn chặn kịp thời hành vi truyền đạo trái phép về Hội thánh đức chúa trời.

Trước đó, ngày 3/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện tại tổ 33 phường Hòa Hải có 1 nhóm người có dấu hiệu nghi vấn tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

UBND quận Ngũ Hành Sơn thưởng nóng lực lượng công an địa phương vì thành tích ngăn chặn nhóm người truyền đạo trái phép.

Công an quận và các đơn vị liên quan đã tiến hành đột kích, kiểm tra hành chính một ngôi nhà, phát hiện 16 người đang tổ chức thuyết giảng, trình chiếu clip có nội dung liên quan đến Hội thánh đức chúa trời.

Công an quận đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với những người liên quan, yêu cầu người cầm đầu cam kết chấm dứt hành vi kêu gọi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật và tổ chức hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ngoài địa điểm được chính quyền địa phương cấp phép.

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ 1 laptop, 8 quyển kinh thánh, 3 quyển sổ ghi chép liên quan và một số vật dụng khác phục vụ cho hoạt động tổ chức truyền đạo trái phép.

Hội thánh đức chúa trời (hay còn gọi là Hội thánh đức chúa trời mẹ) xuất hiện tại Việt Nam vài năm qua. Việc tổ chức truyền đạo về Hội thánh đức chúa trời là trái phép.