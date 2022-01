WHO: Người chưa tiêm chủng có tỷ lệ tử vong cao nếu nhiễm Omicron

(VTC News) -

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, cho biết những người chưa tiêm chủng đối mặt với nguy cơ bị bệnh nặng do Omicron cao hơn và thậm chí có thể thiệt mạng.

“Omicron là một mối đe dọa lớn đối với cuộc sống và sức khỏe của họ", ông Ryan nói. Theo ông, mặt khác, những người đã được tiêm chủng thường chỉ bị bệnh nhẹ nếu họ có nhiễm virus.

Ryan nhận định: “Mọi người nên xem xét vấn đề này và thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc tiêm phòng".

Bên ngoài phòng cấp cứu ở Italy khi số ca bệnh Omicron đang tăng lên từng ngày. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, theo bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, những người già và người có bệnh nền cũng đối mặt với nguy cơ tử vong do Omicron cao hơn so với các nhóm khác.

Van Kerkhove nói: “Chúng tôi biết được rằng tỷ lệ tử vong do Omicron tăng theo tuổi tác. Chúng tôi cũng có dữ liệu từ một số quốc gia cho thấy rằng những người có ít nhất một tình trạng bệnh lý nền có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn, dù bạn bị nhiễm Omicron chứ không phải Delta".

Van Kerkhove cho biết so với Delta, tỷ lệ người chết vì COVID-19 trong đợt dịch Omicron thấp hơn, nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện thấp hơn, nhưng không có nghĩa là Omicron chỉ gây ra bệnh nhẹ.

Theo chuyên gia WHO, mọi người cũng không nên "bỏ mặc" tình hình và chấp nhận lây nhiễm, vì những tác động sức khỏe lâu dài của Omicron vẫn chưa được biết đến. Bà khuyến cáo người dân nên đi tiêm phòng, đeo khẩu trang vừa vặn, tránh đám đông và làm việc tại nhà nếu có thể.

Theo các chuyên gia WHO, Omicron đã được phát hiện ở mọi quốc gia có công nghệ giải trình tự gen tốt và có thể sẽ có ở tất cả các quốc gia, trở thành biến thể thống trị. WHO đã báo cáo 15 triệu ca mắc mới và 43.000 ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19, trong tuần tính đến ngày 3/1.