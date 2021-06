WHO gây hoang mang khi kêu gọi người tiêm đủ liều vaccine đeo khẩu trang

(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã được tiêm chủng đầy đủ đeo khẩu trang trong bối cảnh biến thể Delta lan rộng tại nhiều quốc gia. Quan điểm này của WHO khác biệt so với khuyến nghị mà các quan chức y tế Mỹ đã đưa ra. Những khuyến nghị trái ngược này gây nhiều nghi ngại tại Mỹ.

Tiến sĩ Mariangela Simao, trợ lý Tổng giám đốc WHO về tiếp cận thuốc và các sản phẩm y tế, nói rằng những người được tiêm chủng "không thể cảm thấy an toàn chỉ vì họ đã tiêm hai liều".

WHO kêu gọi mọi người đeo khẩu trang dù đã tiêm đủ liều vaccine. (Ảnh: New York Post)

“Chỉ riêng vaccine sẽ không ngăn được sự lây nhiễm trong cộng đồng. Mọi người cần tiếp tục sử dụng khẩu trang, sinh hoạt ở trong không gian thông thoáng, vệ sinh tay… giữ khoảng cách hợp lý, tránh tụ tập đông người”, CNBC dẫn lời Mariangela Simao. Theo Mariangela Simao, việc đeo khẩu trang là “rất cần thiết, ngay cả khi đã tiêm vaccine”.

Cố vấn cấp cao của WHO, Tiến sĩ Bruce Aylward cũng khuyến cáo những người được tiêm chủng hãy “thận trọng một cách thích hợp” khi biến thể Delta gia tăng ở nhiều khu vực. “Bạn có thể giảm bớt một số hạn chế, các quốc gia sẽ đưa ra khuyến cáo khác nhau song vẫn cần phải thận trọng”, Bruce Aylward nói.

Trong khi đó, theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), những người đã được tiêm vaccine có thể tiếp tục các hoạt động mà không cần đeo khẩu trang hoặc thực hiện giãn cách xã hội.

“Những người đã tiêm vaccine đầy đủ có thể làm những việc mà họ đã ngừng làm vì đại dịch COVID-19” hướng dẫn của CDC cho biết.