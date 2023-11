Vừa ra tù vì tội giết người, gã đàn ông lại gây loạt vụ trộm xe máy ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Võ Văn Lắm (46 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) - nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 10/2023, qua công tác quản lý tại địa phương, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ nắm được thông tin một nhóm người có hành vi trộm cắp xe máy liên quận, huyện tại TP Đà Nẵng.

Do phạm vi gây án trải rộng, nhóm trộm cắp lại có nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó nên Công an quận Cẩm Lệ chuyển nguồn tin trên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để phối hợp xác minh.

Võ Văn Lắm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Thực hiện tổng rà soát, thu thập thông tin, chỉ một thời gian ngắn, các trinh sát xác định được một nhóm gồm hai người là Võ Văn Lắm và T.T.T, 30 tuổi (trú trị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Đáng chú ý, T. cũng là kẻ có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin, tài liệu, đến ngày 3/11 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện bắt giữ Võ Văn Lắm khi kẻ này đang có mặt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để chuyển tang vật là xe máy trộm cắp được vào tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Riêng T.T.T., sau khi Võ Văn Lắm bị bắt giữ đã tìm cách bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Lắm khai nhận, do vừa mãn hạn tù (thụ án 11 năm về tội giết người), lại không có nghề nghiệp nên lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn mưu sinh.

Với “kinh nghiệm” sẵn có, từ đầu tháng 10/2023 đến nay, Lắm và T. thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy trên tại các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang của TP Đà Nẵng với tổng tài sản thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Sau khi trộm được xe, Lắm và T. di chuyển ra khỏi Đà Nẵng, sau đó tập kết tang vật và vận chuyển vào tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Cùng với việc bắt giữ Võ Văn Lắm, cơ quan Công an thu giữ 4 xe máy các loại là tài sản trộm cắp được, 1 đoản phá khóa.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm thông tin từ các bị hại; đồng thời truy bắt đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.