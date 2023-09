Đang được hoãn thi hành án về tội tàng trữ ma túy, nữ quái tiếp tục trộm xe máy

(VTC News) -

Ngày 19/9, Công an xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa lập hồ sơ vụ trộm cắp xe máy và bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn thụ lý giải quyết.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h40 ngày 9/9, Công an xã Quế Long tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Kim Chung (trú xã Quế Long) về việc bị mất xe máy.

Nguyễn Thị Hải Nga. (Ảnh: CA)

Đến 17h cùng ngày, Công an xã Quế Long phát hiện Nguyễn Thị Hải Nga (32 tuổi, trú thôn Lộc Thượng, xã Quế Long) - đối tượng thuộc diện quản lý của Công an xã, có những biểu hiện bất minh nên đã mời về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian quanh co chối tội, với những chứng cứ không thể chối cãi do công an đưa ra, Nguyễn Thị Hải Nga khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy của bà Nguyễn Thị Kim Chung.

Tại cơ quan công an, Nga cho biết chiếc xe máy đang được đối tượng cất giấu tại khu vực chợ Đông Phú, huyện Quế Sơn do chưa tiêu thụ được.

Được biết, Nguyễn Thị Hải Nga là đối tượng được hoãn thi hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hiện tại, Nga đang mang thai.