Công an 2 tỉnh phối hợp bắt kẻ đang trốn truy nã nhưng vẫn đi trộm xe máy

Ngày 5/11, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ bị can Cao Văn Lộc (39 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng tang vật cho Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre giải quyết theo thẩm quyền.

Lộc được xác định là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Bến Tre.

Trước đó, hôm 4/11, Công an huyện Bến Lức nhận được thông tin từ Công an TP Bến Tre, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm xe mô tô biển kiểm soát số 71B3- 444.92.

Kẻ trộm có khả năng đang điều khiển tang vật tẩu thoát về hướng TP.HCM. Công an huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn, đón lõng trên Quốc lộ 1.

Cao Văn Lộc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên đang điều khiển mô tô trên Quốc lộ 1 chạy với tốc độ nhanh, có đặc điểm giống như mô tả của Công an TP Bến Tre nên lập tức tổ chức triển khai phương án đón chặn.

Phát hiện lực lượng chức năng, kẻ trộm tăng tốc phương tiện bỏ chạy. Lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ thành công tại địa phận khu phố 5, thị trấn Bến Lức, cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Cao Văn Lộc (39 tuổi, ngụ Cà Mau) và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua điều tra, xác định Cao Văn Lộc đang Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.