Bắt giữ kẻ trốn truy nã, 26 năm sống chui lủi giữa rừng

Ngày 3/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) vừa bắt được kẻ trốn truy nã 26 năm là Phạm Văn Trùy (SN 1952, trú quán Tổ 3, Khu 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) và di lý đối tượng về Hải Phòng, bàn giao cho Công an quận Hồng Bàng để phục hồi điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phạm Văn Trùy có lệnh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi gây án đã nhanh chân "bỏ phố lên rừng", thay tên đổi họ, làm lại giấy tờ tùy thân, sống ẩn dật như "ma trơi" ở nơi "rừng xanh núi đỏ" huyện miền núi Bắc Quang, tỉnh Hà Giang suốt 26 năm.

Phạm Văn Trùy tại trụ sở Công an xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Trung tá Hoàng Xuân Hiển - Trưởng Công an phường Quán Toan cho biết: "Để dò tìm tung tích của Trùy, Công an phường đã nhiều lần nắm bắt nguồn tin quần chúng cung cấp, cử cán bộ chiến sỹ đi xác minh tại quê của Trùy (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), lặn lội ở khu vực các tỉnh biên giới giáp Campuchia… nhưng đều không tìm thấy dấu vết của Trùy".

Đến đầu tháng 10/2023, nhận được tin quần chúng cung cấp về nhân dạng một người giống với Phạm Văn Trùy, đang ở tỉnh Hà Giang, ngay lập tức Ban chỉ huy Công an phường đã xác minh bước đầu nguồn tin, báo cáo lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho triển khai kế hoạch truy bắt Phạm Văn Trùy.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an phường Quán Toan cho biết, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, khi đó là vùng đất cao nguyên đá Hà Giang quá dài rộng, đến đâu cũng chỉ thấy rừng xanh núi đỏ, không biết đối tượng lẩn trốn nơi nào.

Rất may, được sự phối hợp nhiệt tình của Công an tỉnh Hà Giang, sáng 24/10, tổ công tác đã tiếp cận được địa bàn xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nơi được cho là Phạm Văn Trùy đang lẩn trốn.

Qua kiểm tra có một người khá giống nhận dạng, nhưng ông ta lại tên là Phạm Văn Trường (SN 1950, đang sống cùng vợ là Bùi Thị Mận, SN 1950). Điều trùng hợp là ông Trường và bà Mận đã sinh sống ổn định ở Tân Thành từ khi thành lập xã, năm 1997, trùng với thời điểm bỏ trốn của Phạm Văn Trùy.

Để tiếp cận đối tượng, tổ công tác quyết định hóa trang thành Đoàn cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Bắc Quang đi khảo sát, kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Tân Thành. Tới chiều 25/10, tổ công tác đã gặp được Phạm Văn Trường khi ông ta đang vác rựa đi phát cây trong rừng.

Tại trụ sở Công an xã Tân Thành, Phạm Văn Trùy lần đầu tiên khai nhận, vào những năm 90 của thế kỷ 20, ông Trùy tham gia vào Tổ hợp tác xã "Đường 5" của xã Hùng Vương (huyện An Dương cũ) chuyên nghề buôn bán vật liệu xây dựng gạch, cát, đá, xi măng… tại khu vực bến bãi ven sông Cấm, thuộc địa bàn phường Hùng Vương ngày nay.

Đến năm 1994, phường Hùng Vương được thành lập, HTX "Đường 5" bị giải thể nhưng Phạm Văn Trùy và một số người khác vẫn tiếp tục khai thác bến bãi không phép, buôn bán vật liệu xây dựng rồi mắc công nợ.

Ngày 29/4/1997, Phạm Văn Trùy bị Công an quận Hồng Bàng ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, "đánh hơi" thấy việc xử lý của cơ quan công an, Trùy cùng vợ con đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15/5/1997, Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh truy nã đối với Phạm Văn Trùy.

Phạm Văn Trùy khai thêm, sau khi bỏ trốn, ông ta và vợ con "xé lẻ" ra mỗi người đi một nơi để tránh sự truy tìm của công an. Lang thang nhiều tỉnh, thành khác nhau, cuối cùng vợ chồng ông Trùy, bà Mận ở lại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, khi đó xã vừa thành lập.

Tại miền núi Tân Thành, Bắc Quang, Trùy mua lại đất đồi, dựng nhà ở, lều quán bám đường liên tỉnh, vừa phát cây trồng rừng, vừa buôn bán hàng lâm thổ sản Hà Giang ở mặt đường sinh sống qua ngày.

Để che mắt cơ quan công an, Phạm Văn Trùy làm lại Giấy chứng minh nhân dân với tên mới là Phạm Văn Trường, đổi năm sinh từ 1952 thành 1950. Thời gian trôi đi, Trường (tức Trùy) sống với bỏ bọc hiền lành, làm ăn cần cù, chịu khó. Thậm chí có thời kỳ, cán bộ UBND xã Tân Thành còn vận động ông ta tham gia công tác đoàn thể ở địa phương, nhưng sợ lộ thân phận, Phạm Văn Trùy lấy lý do sức khỏe yếu, không dám nhận…

Phạm Văn Trùy khai thêm, sau 26 năm, ông ta nghĩ thời gian đã lâu, có thể Công an quận Hồng Bàng và Công an phường Quán Toan đã "quên", không nhớ ra. Cũng có lúc, ông ta muốn về Hải Phòng để đầu thú nhưng ngại phải "ăn cơm tù", ngại mất mặt với họ hàng làng xóm ở quê nên cố mai danh ẩn tích ở xóm núi Tân Thành, hy vọng công an không thể tìm ra mình…

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.