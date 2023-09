Kẻ giết người ở Quảng Bình bị bắt sau 24 năm trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 22/9, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa bắt giữ Đàm Xuân Chí (48 tuổi, trú tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) - nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra từ năm 1999 và bị truy nã đặc biệt.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h30 phút ngày 23/7/1999, tại xã Quảng Kim (huyện Quảng Trạch) do mâu thuẫn cá nhân, Chí dùng dao chém anh Đ.X.H khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đàm Xuân Chí tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau khi gây án, Chí bỏ trốn và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với Đàm Xuân Chí về tội giết người.

Giữa năm 2021, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin Đàm Xuân Chí đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam, làm nghề lao động tự do.

Đến đầu tháng 9/2023, Công an tỉnh Quảng bình xác định Chí đang sinh sống và làm lao động tự do tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình sau đó chỉ đạo Ban Chuyên án cử Tổ công tác vào TP Phú Quốc để xác minh, truy bắt.

Sau 11 ngày lần theo dấu vết, khoảng 13h 30 ngày 20/9 tại xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc) tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp Công an xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc bắt giữ thành công Đàm Xuân Chí.