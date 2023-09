Bắt nữ tội phạm ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 22/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ Lê Thị Giang (SN 1990, trú tại thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn), bị truy nã về tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, cơ quan công an xác định Lê Thị Giang là đối tượng truy nã, có khả năng sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng rà soát, truy vết để xác định nơi đối tượng đang ẩn náu.

Lê Thị Giang bị bắt khi trốn truy nã ở Bình Dương. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khu vực đối tượng Giang đang lẩn trốn ở địa bàn hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn nên tiếp tục theo dõi.

Đến khoảng 12h ngày 21/9/2023, tổ công tác đã đồng loạt “thu lưới”, bắt giữ thành công Lê Thị Giang tại số nhà 255/22 phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện, lực lượng chức năng đang di lý đối tượng về Công an TP Hà Tĩnh để hoàn tất các thủ tục, xét xử theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7/9/2023, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐTN-CSĐT, truy nã đối tượng trong giai đoạn xét xử Lê Thị Giang về tội danh tàng trữ trái phép chất ma tuý.