Nam shipper ở Quảng Nam trốn truy nã sau khi 'ôm' tiền hàng

(VTC News) -

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa vận động thành công Phạm Hồng Thái (SN 1997, trú xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) - đối tượng bị truy nã, ra đầu thú. Cơ quan chức năng sau đó ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Thái để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Hồng Thái có hợp đồng lao động với Công ty chuyển phát nhanh Th.Ph. và được hưởng lương hằng tháng.

Công việc của Thái là giao hàng thu tiền và có quyền lấy tiền từ khách hàng, sau đó mang về nộp cho Bưu cục Kế Xuyên, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (chi nhánh của Công ty Th.Ph.).

Phạm Hồng Thái đầu thú sau thời gian trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Lợi dụng sự tin tưởng của quản lý Bưu cục Kế Xuyên, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, trong 3 ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2022, nam shipper này đã chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng tiền giao hàng cho khách.

Đến tháng 3/2023, khi phát hiện sự việc, Công ty Th.Ph. làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình.

Khi công an tiếp nhận xử lý, Thái bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm xuất cảnh, sau đó đến ngày 24/8 thì ra quyết định truy nã đối với Phạm Hồng Thái về hành vi Tham ô tài sản.