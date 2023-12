Vụ nhận hối lộ tại Chi Cục Đăng kiểm số 8 Cần Thơ: Khởi tố thêm 2 bị can

(VTC News) -

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt giam và khám xét nhà của đăng kiểm viên Phòng Ngô Phú Nhân (SN 1978), Lương Duy Long (SN 1986) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Qua điều tra, công an xác định, 2 bị can này nhiều lần nhận tiền của đại diện các chủ phương tiện để bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm, nhằm giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản, kiểm định đạt theo nhu cầu của người đưa tiền.

Bị can Phòng Ngô Phú Nhân và Lương Duy Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Việc nhận hối lộ diễn ra thường xuyên, có sự cấu kết, ăn chia giữa đăng kiểm viên máy và đăng kiểm viên vỏ. Ngoài ra, đăng kiểm viên còn nhận làm dịch vụ trọn gói đăng kiểm cho những phương tiện do mình thực hiện kiểm định và không đi kiểm tra thực tế.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đăng kiểm viên của Chi Cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam tại quận Ninh Kiều.

Nhiều đăng kiểm viên nhận tiền kiểm tra, kiểm định phương tiện đường thuỷ. Họ còn lợi dụng tư cách đăng kiểm viên “vừa đá bóng, vừa thổi còi” nhận làm dịch vụ trọn gói, kiểm định “hoả tốc” chưa đầy 24 giờ.

Xác định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự tội Nhận hối lộ xảy ra tại Chi Cục đăng kiểm số 8.

Đồng thời ra lệnh khám xét Chi cục đăng kiểm số 8 và phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ khám xét để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khám xét chỗ ở, bắt giam Mai Công Hưng (SN 1985) về tội Nhận hối lộ số tiền trên 1 tỷ đồng.

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án Nhận hối lộ, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Huyền (SN 1983, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - đăng kiểm viên) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT ra uqyết định khởi tố bị can, bắt giam đối Đoàn Bá Quỳnh (SN 1986, ngụ phường Long Hoà, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ - đăng kiểm viên) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can là đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 8.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ kêu gọi chủ sở hữu, người quản lý, điều hành các phương tiện đã chi tiền ngoài quy định cho đăng kiểm viên chủ động trình báo để hỗ trợ công tác điều tra vụ án và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.