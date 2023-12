Khởi tố, bắt giam nguyên đăng kiểm viên ở Long An nhận hối lộ

(VTC News) -

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt giam Ngô Anh Vũ (SN 1989, trú xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Nhận hối lộ trong thời gian làm đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D đóng tại huyện Bến Lức, Long An.

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021 - 2022 làm đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới 62-02D, Vũ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận nhận tiền của nhiều cá nhân để hợp thức hồ sơ thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo và sắp xếp nghiệm thu, kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Vũ. (Ảnh Công an cung cấp)

Thực tế, các phương tiện đã được chủ sở hữu tự thi công, cải tạo, còn Vũ sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật D-CAR (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để lập khống hồ sơ thiết kế, thi công, cải tạo.

Xác định của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kỹ thuật D-CAR do bố của Vũ làm Giám đốc, tuy nhiên thực chất mọi hoạt động đều do Vũ chỉ đạo, điều hành.

Trong quá trình nghiệm thu, kiểm định, Vũ trao đổi, thỏa thuận với các cá nhân có liên quan để bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đạt kết quả theo yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Đăng kiểm xe Cơ giới 62-02D.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Long An đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Trước đó, hôm 9/12/2023, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (huyện Đức Hòa, Long An).

Cơ quan Công an cũng tạm giữ hình sự nhiều người làm việc tại trung tâm đăng kiểm trên để điều tra, mở rộng vụ án.

Theo tìm hiểu, mặc dù Trung tâm Đăng kiểm 62-03D nằm tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng đây là trung tâm đăng kiểm tư nhân.

Thời gian qua, trung tâm này đã đăng kiểm nhiều phương tiện xe cơ giới, chủ yếu là xe tải chở hàng biển vàng cho các chủ xe ở địa bàn TP.HCM và các xe bị lực lượng CSGT ở TP.HCM phát hiện vi phạm khi đang hoạt động tại TP.HCM.