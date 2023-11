Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Trong hai ngày 1-2/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba.”

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại cuộc họp, đông đảo các nước và nhóm nước chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, các nước cũng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana.

Nếu các lệnh cấm vẫn không được tháo dỡ, các nước lo ngại Cuba sẽ khó hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Thể hiện lập trường nhất quán của Việt Nam, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã cùng đông đảo các nước phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các tôn chỉ, nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đại sứ tái khẳng định Việt Nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền.

Chia sẻ và bày tỏ cảm thông với những khó khăn của Cuba, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận, đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và đảo ngược chính sách hiện nay đối với Cuba, tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng chủ quyền quốc gia và độc lập chính trị của nhau.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin trong quá trình này.

Nhân dịp này, đại diện Việt Nam tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ, tình bằng hữu, và đoàn kết đối với nhân dân Cuba anh em.

Trước đó cùng ngày, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đã thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” với 187 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 trắng.

Từ năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức thảo luận đề mục “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” và thông qua nghị quyết cùng tên với sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc.