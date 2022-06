Video: Hoa hậu H’Hen Niê trao tặng thư viện container cho học sinh ở Lai Châu

Học sinh trường tiểu học Phúc Than (Than Uyên, Lai Châu) vừa đón nhận bàn giao thư viện container do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Hoa hậu H’Hen Niê trao tặng.