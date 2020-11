Vận chuyển lậu 51kg vàng ở An Giang: Kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới

Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới, ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã bắt được kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, 49 tuổi).

Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, 49 tuổi).

Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi, ngụ tại tổ 2, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang); Võ Văn Trung (40 tuổi, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, ngụ tại tổ 2, khóm Châu Thạnh, Phường Châu Phú A, TP Châu Đốc).

Phước, Trung và Lộc không có mặt tại địa phương và cơ quan điều tra không rõ 3 người này đang ở đâu nên đã ra quyết định truy nã.

Phước, Trung và Lộc (Từ trái sang phải).

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Võ Văn Kha (48 tuổi, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang); Phạm Thanh Sang (38 tuổi, ngụ tại tổ 19, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và Trần Văn Phương (47 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) là những người có liên quan đến vụ án.

Kha, Phương, Sang từ trái sang phải

Mặc dù, cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng những người này không đến làm việc và không có mặt ở nơi cư trú nên cơ quan CSĐT ra thông báo truy tìm.

Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và quyết tâm bắt chủ mưu, cầm đầu và những người có liên quan nhằm xử lý nghiêm minh.