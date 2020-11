Bắt nhóm người vận chuyển 51kg vàng: Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an An Giang

Ngày 13/11, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang vì đã lập được chiến công xuất sắc trong vụ bắt nhóm người vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen ngợi Công an tỉnh An Giang.

“Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an An Giang. Thành tích này góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới…”, trích một đoạn trong nội dung thư.

Và cũng trong thư này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang cần phối hợp tốt với các lực lượng liên quan để mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới nêu trên, xử lý nghiêm minh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật…”.

Trưa 30/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp bắt quả tang một nhóm người vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam tại khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Hải, 49 tuổi, trú xã Đa Phước, huyện An Phú. Sau đó, 3 kẻ liên quan đến vụ án đã đến cơ quan công an đầu thú. Đồng thời trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra thông báo truy nã 1 đối tượng và truy tìm 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc.