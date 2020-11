Truy nã 8 nghi phạm trong đường dây chuyển lậu 51kg vàng ở An Giang

Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới, sáng 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, 49 tuổi, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, 49 tuổi).

Công an tỉnh An Giang cũng ra thông báo truy tìm 7 người liên quan khác, gồm: Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, trú tại ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 51 tuổi); Mai Thị Ngọc Phấn (41 tuổi); Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi); Nguyễn Văn Lê (36 tuổi, cùng trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Thu Hà (43 tuổi); Phạm Tấn Lộc (31 tuổi, cùng trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc).

Công an tỉnh An Giang truy tìm 7 người liên quan.

Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về những người nói trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (gặp Điều tra viên Khưu Quốc Hiếu, số điện thoại 0909.050.333).

Trước đó, trưa 30/10, một nhóm người khả nghi đi xuồng máy theo hướng từ Campuchia vào Việt Nam tấp vào bờ tại ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc rồi khuân lên các bao tải bọc nilon màu đen.

Lúc này, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ập đến kiểm tra. Những tên này chống trả quyết liệt và chạy xuống xuồng máy tẩu thoát.

Số vàng thu giữ được.

Lực lượng chức năng bắt giữ được Trần Văn Hải (49 tuổi, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen, bên trong chứa 51kg kim loại màu vàng. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, toàn bộ số kim loại nói trên là vàng 9999, không lẫn tạp chất.

Võ Mình Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng trú tại TP Châu Đốc, An Giang) đến cơ quan công an đầu thú sau đó.