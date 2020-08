Từ 6h ngày 28/8, Quảng Nam không còn huyện nào phải cách ly xã hội

Ngày 27/8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An.

Từ 6h ngày 28/8, Quảng Nam không còn khu vực nào thuộc diện cách ly xã hội.

Thời gian kết thúc cách ly xã hội đối với 3 địa phương trên là từ 6h ngày 28/8. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Như vậy, với quyết định trên, từ ngày mai (28/8), Quảng Nam sẽ không còn khu vực nào thuộc diện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, lãnh đạo Quang Nam cũng đã quyết định kết thúc cách ly xã hội tại 3 huyện: Thăng Bình, Quế Sơn và Đại Lộc.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong vòng 1 tuần trở lại đây, địa phương này không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An