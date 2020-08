Quảng Nam: 2/3 bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền

Chiều 20/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với Sở Y tế Quảng Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 có bệnh nền chiếm 2/3 tổng số ca.

Theo ông Hai, hầu hết các ca bệnh liên quan đến những bệnh viện ở Đà Nẵng. "Hiện nay, Quảng Nam mở rộng xét nghiệm đối tượng trở về từ Đà Nẵng (ngày 1/7 đến nay). Năng lực xét nghiệm của ngành Y tế địa phương nâng cao đáng kể, lên đến 6.000 mẫu/ngày", ông Hai nói.

Trong khi đó, bác sĩ Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, hiện tại, bệnh viện này đang điều trị cho 55 ca mắc COVID-19, trong đó có 23 bệnh nhân âm tính lần 1.

Bác sĩ Đạo kiến nghị Bộ Y tế và UBND tỉnh tăng cường chuyên gia, tình nguyện viên đến hỗ trợ bệnh viện; cho bệnh viện tạm ứng 20 tỷ đồng để chi lương và khoản phụ cấp cho nhân lực của bệnh viện; hỗ trợ kit test, môi trường vận chuyển mẫu và hóa chất tách chiết để xét nghiệm Realtime - PCR.

Một khu vực đang bị phong tỏa ở Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trường Sơn đánh giá rất cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong công tác điều tra về dịch tễ, tổ chức xét nghiệm COVID-19. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Nam đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh rà soát lại tất cả các khu cách ly nhằm đảm bảo nguyên tắc giãn cách.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ông Sơn yêu cầu bệnh viện nên thành lập đội cơ động phản ứng nhanh trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ bệnh nhân mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An