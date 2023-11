Truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty DCB lừa đảo, chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng

(VTC News) -

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, sau khi thụ lý hồ sơ, tháng 6/2023, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 - 2018, ông Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng đất, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Bị can Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB).

Các thửa đất mà ông Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Chung, có một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất.

Cơ quan điều tra xác định, ông Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 45 khách hàng và thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.

Các thửa đất trong vụ án đã chuyển nhượng qua nhiều người khác, do đó ông Chung không thể có đất để giao cho khách hàng như đã thỏa thuận, đồng thời bị can này cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

VKSND TP.HCM cho rằng, hành vi của bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, xâm phạm đến hoạt động quản lý đất đai Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước khi bị khởi tố, ngày 5/11/2020, ông Chung tố cáo ông vay tiền của bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó ông bị mất luôn lô đất này. Ngày 25/2/2021, ông Chung bị khởi tố. Đến ngày 9/3/2021, căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của ông Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai. Sau đó Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Ngày 8/4/2023 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh). Ngày 10/4, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.