Truy tặng bằng khen cho phó trưởng công an phường hy sinh khi trấn áp tội phạm

(VTC News) -

Chiều 14/1, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định truy tặng bằng khen ccho Trung tá Trần Văn Hùng - Phó Trưởng Công an phường Thuỷ Vân (TP Huế) dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức trao quyết định của Bộ trưởng Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ trước thời hạn lên Trung tá với Đại uý Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân.

Trung tá Trần Duy Hùng anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm.

Khoảng 17h40 ngày 12/1, trực ban Công an phường Thuỷ Vân tiếp nhận thông tin Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, ngụ phường Thuỷ Vân, TP Huế) có hành vi chặn các phương tiện, không cho lưu thông trên đường Lê Đức Anh. Trung tá Trần Duy Hùng trực chỉ huy điều động tổ công tác gồm 4 người đến hiện trường giải quyết.

Tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu Sang rời khỏi khu vực đường Lê Đức Anh để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện nhưng Sang không chấp hành. Hắn còn tỏ thái độ hung hăng với tổ công tác.

Trước diễn biến phức tạp, tổ công tác điện báo Trung tá Trần Duy Hùng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Tại đây, Trung tá Hùng cùng tổ công tác tiếp tục vận động và nhắc nhở nhưng Sang không những không chấp hành mà còn có thái độ hung hăng hơn, xô xát tổ công tác.

Sau đó, Sang vùng chạy vào nhà rồi lấy dao lao ra tấn công tổ công tác. Trung tá Trần Duy Hùng và tổ công tác áp sát khống chế Sang tước hung khí.

Quá trình khống chế, Trung tá Hùng bị Sang đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực. Sau đó, Trung tá Trần Duy Hùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã không qua khỏi lúc 18h10 cùng ngày. Hiện Nguyễn Tấn Sang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ để điều tra hành vi giết người.