Trung tướng Tô Ân Xô chỉ ra 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử

Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị càng đẩy mạnh việc tuyên truyền, xuyên tạc, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá bầu cử.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực, Tiểu ban An ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ ra 4 hình thức, thủ đoạn chống phá Nhà nước để người dân đề cao cảnh giác.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thứ nhất, các thế lực triệt để lợi dụng không gian mạng để đưa thông tin xấu, độc, tin giả tuyên truyền, xuyên tạc về cuộc bầu cử, bôi nhọ, hạ uy tín nhân sự ứng cử; móc nối, lôi kéo, đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện phương thức chống phá bầu cử cho các đối tượng phản động, phần tử xấu trong nước.

Thứ hai, những kẻ phản động lưu vong, phản động và phần tử xấu trong nước lợi dụng sự thiếu thông tin của một số người dân, nhất là những người có quyền lợi liên quan đến một số vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn, bức xúc... để kích động không đi bầu cử, thậm chí tụ tập gây mất an ninh, trật tự ở khu vực bỏ phiếu.

Thứ ba, một số kẻ phản động, phần tử xấu, không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, tìm cách che giấu lý lịch, đánh bóng tên tuổi, lợi dụng quyền ứng cử, tự ứng cử của công dân để tìm cách xâm nhập bộ máy chính quyền hòng chống phá từ bên trong. Khi bị phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, chúng tìm cách vu cáo, xuyên tạc các cơ quan chức năng vi phạm dân chủ, nhân quyền, kêu gọi tẩy chay bầu cử.

Thứ tư, xuất hiện hiện tượng một số đối tượng chống đối lợi dụng thần quyền, giáo lý để khống chế, gây sức ép một bộ phận quần chúng không tham gia bầu cử, không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua lá phiếu bầu.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu ngày càng có nhiều âm mưu, hoạt động chống phá quyết liệt, ngày càng manh động, liều lĩnh, trắng trợn nhằm gây mất an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

Trung tướng Tô Ân Xô đề nghị người dân hết sức cảnh giác với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng.

Đồng thời người dân cần tích cực đi bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình, tham gia xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện-cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương nói riêng và hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật, chống phá cuộc bầu cử, xâm phạm an ninh, trật tự.

Trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời từ xa, từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động chống phá.

Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, các cán bộ chiến sĩ công an tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, kể cả khi an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quá trình bảo đảm an ninh, trật tự công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đã chủ động đẩy lùi các nguy cơ, điều kiện, các yếu tố tiềm ẩn phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.