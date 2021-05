Bộ trưởng Công an: Có hiện tượng vận động người dân không đi bầu cử

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đến thời điểm này, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử cơ bản được hoàn tất, không có vấn đề gì phức tạp, mặc dù âm mưu, ý đồ phá hoại rất tiềm tàng, nguy cơ rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: CAND)

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, theo phản ảnh của các địa phương về chuyện phá hoại bầu cử chủ yếu là những chuyện lặt vặt, so với kỳ bầu cử nhiệm kỳ trước ít hơn rất nhiều. Chủ yếu các đối tượng như say rượu hay tâm thần đi giật cờ, khẩu hiệu.

Tất cả lực lượng công an đã được triển khai bảo đảm an ninh, trật tự cho công tác bầu cử. Theo đó, mỗi điểm bầu cử đều có một cán cán bộ công an, vừa bảo vệ, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật, đặc biệt là ngày trọng điểm 23/5.

Hiện cơ bản các điểm đã lập danh sách cử tri nhưng biến động di cư trong dân rất lớn, giữa người thường trú, tạm trú, vãng lai có biến động rất lớn, nhất là do dịch bệnh nên tình trạng này càng phức tạp.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lưu ý vấn đề này vì trên thực tế, sẽ có người được niêm yết danh sách cử tri nhưng lại không có mặt tại địa bàn vào ngày bầu cử. Ngược lại, những người vãng lai lại không được quyền bỏ phiếu. Nếu không cẩn thận thì không đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo quy định.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, hiện xuất hiện một vài điểm có nguy cơ nhưng không lớn, không nhiều. Đây là những điểm "nóng" có hiện tượng vận động người dân không đi bầu cử. Các đối tượng này xúi giục người dân đưa ra yêu cầu này, yêu cầu kia, nếu chính quyền không đảm bảo đáp ứng yêu cầu thì sẽ không đi bầu cử. Chính vì vậy, cần rà soát, nắm chắc những vấn đề này, bởi nếu không chủ động trước phương án thì đúng đến ngày bầu cử sẽ lúng túng.

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, ngày 23/5 tới là ngày rất quan trọng. Chuyện 1 người đại diện cho cả gia đình đi bỏ phiếu thì cần chú ý không để phát sinh dư luận xấu. Nếu làm ẩu, làm vi phạm thì dễ phải dừng lại hoạt động bầu cử, làm ảnh hưởng chung đến hoạt động bầu cử của cả nước.