Trung Quốc xả lũ, Lào Cai phát cảnh báo lũ trên sông Hồng

Trưa 20/8, trả lời VTC News, ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, hôm nay, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai ra văn bản thông báo việc Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Theo Sở này, vào sáng cùng ngày, Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông báo, do mưa lớn kéo dài đổ về hồ thủy điện Mã Đổ Sơn, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện này sẽ phải xả lũ để bảo đảm an toàn thân đập.

Văn bản thông báo việc Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng.

Dự kiến thời gian xả lũ từ 9-17h cùng ngày, khi đó mực nước ở sông Hồng sẽ dâng cao hơn.

Hiện, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai vẫn ở mức cao. Lúc 7h ngày 20/8, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước ở mức 80,20 m (cao trên báo động 1 là 0,2 m).

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do lũ gây ra, người dân sinh sống hai bên ven sông Hồng gồm thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bảo Yên cần theo dõi sát diễn biến lũ trên sông, liên tục cập nhật thông tin về mực nước lũ, đỉnh lũ ở các bản tin cảnh báo tiếp theo để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Được biết, công trình thủy điện Mã Đổ Sơn nằm trên dòng chảy chính của tuyến sông Hồng, có công suất gần 300MW, dung tích nước lòng hồ khoảng 550 triệu mét khối.