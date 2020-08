Cả nước mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (20/8), rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ đang nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4.

Dự báo từ hôm nay đến 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt).

Từ chiều nay đến 22/8, ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng nhiều nơi.

Do mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, các sông ở Thanh Hóa và Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao lên mức trên BĐ3; các sông suối nhỏ lên mức BĐ2 – BĐ3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy lên mức BĐ1-BĐ2.

Mực nước các sông thuộc hệ thống Thái Bình là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên mức BĐ1, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 - BĐ2, hạ lưu các sông chính ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh như: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt, Bảo Lộc.

