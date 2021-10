Trung Quốc thủ sẵn bộ xét nghiệm PCR nhiều tháng trước công bố dịch COVID-19?

(VTC News) -

Theo công ty an ninh mạng Internet 2.0 có trụ sở tại Australia, nhu cầu mua các bộ kít xét nghiệm PCR ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã tăng vọt nhiều tháng trước khi có báo cáo chính thức đầu tiên về trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Khoảng 67,4 triệu nhân dân tệ (10,5 triệu USD) đã được chi vào việc mua các bộ kít xét nghiệm PCR ở Hồ Bắc trong năm 2019 - gần gấp đôi tổng số năm 2018. Việc mua bộ kít xét nghiệm này bắt đầu tăng đột biến từ tháng 5.

Nhu cầu mua bộ xét nghiệm PCR tại Trung Quốc tăng đột biến nhiều tháng trước công bố dịch COVID-19. (Ảnh: China Daily)

Đơn đặt hàng từ các trường đại học tăng gấp đôi, từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tăng 5 lần và 10 lần từ các phòng kiểm nghiệm động vật.

Công ty Internet 2.0 đã thu thập và phân tích dữ liệu từ một website tổng hợp thông tin về các đấu thầu mua sắm công ở Trung Quốc. Nhóm phân tích bao gồm các cựu quan chức từ các cơ quan tình báo ở Mỹ, Anh, Australia...

PCR đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ và trở thành phương pháp tiêu chuẩn để kiểm tra mầm bệnh. Thiết bị PCR được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm để kiểm tra nhiều mầm bệnh khác bên cạnh COVID-19.

“Chúng tôi tin rằng việc tăng mua bộ kít xét nghiệm PCR trong tháng 5 cho thấy đây là thời điểm bắt đầu sớm nhất cho khả năng lây nhiễm của virus”, công ty an ninh mạng Internet 2.0 cho hay.

Nhu cầu mua bộ kít PCR cũng tăng mạnh từ tháng 7 đến tháng 10, đặc biệt là từ Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán. Tổ chức này đã chi 8,92 triệu nhân dân tệ cho các bộ kít xét nghiệm PCR vào năm 2019, gấp 8 lần tổng số tiền đã chi năm trước đó.

“Sự gia tăng nhu cầu mua bộ kít xét nghiệm PCR có liên quan đến sự xuất hiện của COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc vào năm 2019. Chúng tôi tin tưởng rằng, đại dịch bắt đầu sớm hơn nhiều so với việc Trung Quốc thông báo cho WHO về COVID-19", công ty an ninh mạng Internet 2.0 cho biết thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã nhận được thông báo về một số trường hợp viêm phổi do nguyên nhân không xác định tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào hôm 31/12/2019. Đến ngày 7/1/2020, Trung Quốc xác nhận loại virus mới gọi là SARS-COV-2. Kể từ đó, dịch bệnh này lây lan trên khắp thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản bác kết quả nghiên cứu. "Truy xuất nguồn gốc virus là một vấn đề khoa học, cần được các nhà khoa học giải quyết", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc với Bloomberg.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố sách trắng về các hành động của nước này để chống lại COVID-19, với "lịch trình rõ ràng và thông tin đáng tin cậy" ghi lại những nỗ lực chống lại dịch bệnh.