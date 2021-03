Trung Quốc thông báo tập trận suốt tháng 3 ở Biển Đông

Thông báo không tiết lộ chi tiết các cuộc tập trận.

Theo các nhà phân tích, từ tháng 7/2020, Trung Quốc đã tổ chức vài đợt tập trận tại khu vực này, cho thấy đây là địa điểm thường xuyên diễn ra tập trận.

Những động thái này diễn ra vào thời điểm Mỹ bắt đầu quay trở lại thường xuyên tiến hành các hoạt động giám sát gần ở những khu vực duyên hải của Trung Quốc cũng như thăm dò môi trường thủy văn ở Biển Đông.

Trung Quốc thông báo tổ chức một loạt cuộc tập trận quân sự. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu giám sát do viện nghiên cứu có trụ sở ở Bắc Kinh tên là Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) công bố, Mỹ đã cử nhiều loại máy bay trinh sát khác nhau, trong đó có máy bay không người lái MQ-4C, một máy bay do thám EP-3E và một máy bay do thám chiến lược RC-135U tới Biển Đông vào các ngày 24, 25 và 27/2. Ngoài ra, Mỹ cũng cử tàu do thám USNS Impeccable tới vùng biển này hôm 26/2.

Các chuyên gia quân sự ngày 28/2 cho rằng, những hoạt động kiểu này có ý nghĩa về mặt quân sự vì chúng cho phép Mỹ thu thập thông tin tình báo quân sự về Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng như môi trường thủy văn trên biển.

Trong khi đó, trang mạng Naval News đưa tin hôm 18/2 rằng, Pháp đã cử một tàu tấn công đổ bộ và một khinh hạm tới Biển Đông, khởi hành từ giữa tháng 2/2021. Những tàu này có kế hoạch quá cảnh Biển Đông 2 lần.

Theo Naval News, các tàu chiến Pháp dự kiến đi qua Eo biển Quỳnh Châu, nằm giữa bán đảo Lôi Châu và tỉnh Hải Nam.

Các nhà phân tích cho rằng, Mỹ đang nỗ lực kiềm chế Trung Quốc bằng việc tập hợp các đồng minh phương Tây ở Biển Đông, điều này mang ý nghĩa về chính trị nhiều hơn là quân sự.