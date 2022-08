Trung Quốc đa dạng hóa hoạt động quân sự, tăng hiện diện ở châu Phi

(VTC News) -

SCMP đưa tin, Trung Quốc đang thúc đẩy sáng kiến "​​An ninh toàn cầu" mới của nước này để thúc đẩy quan hệ với các quốc gia châu Phi thông qua đào tạo quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và chống khủng bố.

Theo đó, trong bức thư gửi tới Diễn đàn Hoà bình và An ninh Trung Quốc - châu Phi hôm 25/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên thể chế hoá sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI), bảo vệ công bằng và công lý quốc tế. Ông nhấn mạnh việc “hiện thực hoá an ninh chung và hoà bình lâu dài là nguyện vọng của cả người dân Trung Quốc và châu Phi”.

Trung Quốc đang tìm cách để gia tăng ảnh hưởng quân sự ở châu Phi.

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các quốc gia châu Phi để duy trì khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững”, Chủ tịch Tập Cận Bình viết.

GSI của Trung Quốc được công bố từ tháng 4 năm nay. Sáng kiến này phản đối việc các nước theo đuổi an ninh riêng gây tổn hại cho an ninh của những quốc gia khác, hoặc sử dụng tuỳ tiện các biện pháp trừng phạt đơn phương và quyền tài phán.

Sáng kiến là sự thể hiện mới nhất cho tham vọng của Trung Quốc nhằm trở thành một nước dẫn dắt về quản trị và an ninh toàn cầu.

Trung Quốc tăng cường hợp tác an ninh với châu Phi thông qua các hoạt động đưa hàng ngàn binh lính tham gia phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, huấn luyện cho sĩ quan quân sự, tham gia nhiều hơn vào tiến trình hoà bình ở vùng Sừng châu Phi và Sahel.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều nước châu Phi mua vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Trung Quốc.

Hôm 25/7, quan chức quốc phòng cấp cao từ 48 quốc gia châu Phi tham gia diễn đàn trực tuyến.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà nói rằng Bắc Kinh và châu Phi cần “tăng cường hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị, làm sâu sắc các hoạt động huấn luyện chung trên biển và mở rộng trao đổi trong các lĩnh vực chuyên môn để thúc đẩy hợp tác hoà bình và an ninh Trung Quốc - châu Phi”.

Theo John Calabrese, Giám đốc Dự án Trung Đông – châu Á ở Washington, cùng với sáng kiến "Vành đai, Con đường", cùng với sáng kiến an ninh này, vai trò, dấu ấn an ninh và quân sự của Trung Quốc ở châu Phi ngày càng mở rộng.

Ông John Calabrese cho rằng, sáng kiến GSI sẽ giúp đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và chống khủng bố của Trung Quốc ở châu Phi.

“Họt động quân sự này sẽ bảo vệ tốt nhất công dân và lợi ích của Trung Quốc ở châu lục, với chi phí tương đối thấp và không gây nhiều chú ý đối với Mỹ hay phương Tây như việc mở căn cứ quân sự”, ông Calabrese nói.

Trong khi đó, ông Mohammed Soliman, nhà nghiên cứu tại Viện Trung Đông ở Washington, nhận định Trung Quốc đang định vị GSI là một giải pháp cho những thách thức an ninh của châu Phi.

Theo vị chuyên gia này, Bắc Kinh sẽ dùng sáng kiến này để “xây dựng vị thế của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu, có khả năng gây ảnh hưởng vượt khỏi châu Á”.