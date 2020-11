Trực tiếp Bầu cử Tổng thống Mỹ: Có 264 phiếu, chiến thắng cận kề cho Biden

Kết quả Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Đương kim Tổng thống Donald Trump: 214 phiếu

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden: 238 phiếu

Cập nhật số phiếu bầu của các ứng viên (theo Bloomberg):

Joe Biden thắng tại Vermont, Massachusett, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Illinois, New York, New Mexico, District of Columbia (thủ đô Washington), New Hampshire, Oregon, Carlifornia, Washington, Minnesota, Hawaii, Wisconsin, Michigan

Donald Trump thắng tại Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Alabama, Tennessee, Kentucky, West Virginia, South Carolina, Louisiana, Wyoming, South Dakota, North Dakota, Colorado, Kansas, Missouri, Idaho, Florida, Nebraska, Montana.

6h15: Số phiếu phổ thông kỷ lục

Theo Fox News, tính đến nay, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành 71.050.204 phiếu phổ thông đến. Qua đó, trở thành người nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Trước đó, kỷ lục này thuộc về ông Barack Obama với 69.498.516 phiếu năm 2008.

Trong khi đó, với 68.026.762 phiếu bầu cho đến nay, đương kim Tổng thống Donald Trunp trở thành người giành nhiều phiếu phổ thông thứ 3 trong lịch sử nước Mỹ. Con số này nhiều hơn số phiếu của chính ông năm 2016.

6h00: Neveda chưa công bố kết quả

Các quan chức Nevada cho biết họ sẽ không công bố kết quả cho tới trước 9h sáng 5/11 (khoảng 0h ngày 6/11 giờ Việt Nam). Nevada có 6 phiếu đại cử tri, con số vừa đủ để ông Biden giành 270 phiếu đại cử tri.

Biden cận kề chiến thắng

Cựu Phó Tổng thống Mỹ giành được chiến thắng ở bang chiến trường quan trọng Wisconsin (10 phiếu) và trên đà thắng cả Michigan (16 phiếu). Qua đó nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264 phiếu.

Như vậy ông Biden còn cách số phiếu cần đạt để chiến thắng là 6 phiếu. Theo quy định, ứng viên nào giành được 270 phiếu đại cử tri sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden. (Ảnh: Getty Image)

Hiện nay, chỉ còn 4 bang Pennsylviania, Georgia, North Carolina và Nevada chưa có kết quả kiểm phiếu. Nếu giành thắng lợi một trong số 4 bang này, ông Biden sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ 46.

Đương kim Tổng thống Trump đang giành được 214 phiếu đại cử tri.

Tính đến thời điểm này, khi chưa kiểm phiếu hết, ông Trump đang giành lợi thế trước Biden ở các bang Pennsylviania, Georgia, North Carolina, trong khi ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước đương kim Tổng thống Trump ở bang Nevada.

Theo dự kiến, do còn phải thực hiện công tác kiểm đếm số phiếu qua thư, nên việc công bố kết quả ở các bang này sẽ phải chờ. CNBC đưa tin, các quan chức cho biết, có thể phải đến cuối tuần này mới có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Sống lại cơ hội cho Tổng thống Trump

Chiến dịch của ông Trump tuyên bố có thể “lấy lại” bang Arizona với 30.000 phiếu bầu khi bang bị lỗi thống kê, sớm vội ghi tên ông Biden chiến thắng.

Theo bạn, ứng cử viên nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây?

Chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng bang Arizona đã được ghi tên đối thủ Joe Biden quá sớm, trong khi phiếu bầu chưa kiểm hết. “Nếu chúng ta đếm tất cả phiếu bầu đã được bỏ hợp pháp, tôi tin rằng Tổng thống sẽ thắng”, quản lý chiến dịch của ông Trump, Bill Stepien nói sáng 4/11.

Ông Stepien cho biết bất cứ cơ quan truyền thông nào nói bang Arizona đã thuộc về ông Joe Biden đều là “sai lầm”. Ông cho biết Tổng thống Trump sẽ thắng ở bang Arizona bằng cách biệt 30.000 phiếu bầu.

Các quan chức chiến dịch của ông Trump cho biết họ tin vào dữ liệu của mình và của chính phủ hơn “bất cứ ai lang thang ở Washington DC hay New York”. Trước đó, ông Trump được cho là ngầm trách cứ Fox News vì đã công bố Biden thắng ở Arizona quá sớm.

Arizona trước đó được các cơ quan truyền thông báo cáo là đã đếm hơn 95% số phiếu bầu. Tuy nhiên, New York Times mới tiết lộ một "lỗi trong nguồn cung cấp dữ liệu" khiến thông tin này bị sai lệch và thực tế là mới chỉ có 86% phiếu được kiểm.

Với con số được cập nhật, theo Bloomberg, ông Biden đang dẫn trước với 51% phiếu bầu, ông Trump có 47,6% phiếu bầu, còn lại 1,4% thuộc về ứng viên đảng tự do. Bang Arizona có 10 phiếu đại cử tri.