Triều Tiên liên tục thử tên lửa, gia tăng phản ứng 'ăn miếng trả miếng'

Bán đảo Triều Tiên đã bước vào một chu kỳ căng thẳng mới trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên gia tăng các động thái “ăn miếng trả miếng”.

Tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongchangri, ở bờ biển phía Tây Triều Tiên và bay được khoảng 800km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết, các vụ thử tên lửa đạn đao lặp đi lặp lại của Triều Tiên là một sự khiêu khích nghiêm trọng làm suy yếu hòa bình trên bảo Triều Tiên.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên tục địa (ICBM) ngày 18/2/2023. (Ảnh: KCNA)

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết, nước này coi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là “mối đe dọa” đối với an ninh của Nhật Bản, cũng như an ninh khu vực: "Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và xung quanh khu vực khi liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa vào năm ngoái. Ngày 16/3 vừa qua nước này đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Các hành động của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, cũng như khu vực. Nhật Bản và cộng đồng quốc tế hoàn toàn không thể phớt lờ”.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cùng ngày cho biết, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với lãnh thổ Mỹ hay các đồng minh. Mỹ sẽ tiếp tục cam kết vững chắc với an ninh của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đây là vụ thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên kể từ khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất trong nhiều năm mang tên “Lá chắn tự do” vào đầu tuần này.

Triều Tiên tới nay vẫn xem các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn là một cuộc diễn tập chiến tranh và có thể đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên lún sâu hơn vào vòng xoáy căng thẳng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã cảnh báo không có gì đảm bảo rằng sẽ không có xung đột nóng nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các hành động khiêu khích quân sự.

Theo ông Yoo Sang-Bum, thành viên Ủy ban Tình báo nghị viện Hàn Quốc, các bước khả thi mà Triều Tiên có thể thực hiện bao gồm tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay thậm chí là thử hạt nhân: “Cho đến nay, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên vẫn chưa được phóng ở một góc bình thường, nhưng cơ quan tình báo nhận thấy, Triều Tiên có tất cả các khả năng và dường như đang chuẩn bị một mốc thời gian để tăng cường áp lực lên Mỹ và Hàn Quốc”.

Báo chí Hàn Quốc cho biết, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường các cuộc tập trận huấn luyện sau khi các cuộc tập trận hiện nay kết thúc và có thể huy động tàu sân bay của Mỹ. Điều này một lần nữa cho thấy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp diễn ít nhất thêm vài tuần nữa.

Thu Hoài (VOV1)