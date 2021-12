Trẻ lớp 1 ở TP.HCM sắp đi học trực tiếp: Phụ huynh 'người muốn, người không'

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Ngoài 2 khối lớp cuối cấp là 9 và 12 thì học sinh lớp 1 cũng sẽ đi học trực tiếp từ ngày 13/12/2021, thí điểm trong 2 tuần. Điều này khiến không ít phụ huynh tỏ ra băn khoăn, lo lắng.

Đồng ý nhưng lo lắng

Anh Nguyễn Tư Thực (37 tuổi, ngụ quận 7) có con học lớp 1 cho biết, khi biết thông tin trẻ được đi học lại anh rất mừng vì học trực tuyến ở nhà đã lâu, anh lo trẻ hổng kiến thức đầu cấp sẽ khó khăn về sau. Tuy nhiên, anh cũng băn khoăn lo lắng khi con mình chưa được tiêm vaccine COVID-19.

“Mấy tháng nay vợ chồng tôi vất vả với việc học trực tuyến của con, hôm vợ nghỉ, hôm chồng nghỉ làm để kèm con học. Giờ được đến trường chúng tôi vui lắm. Nhưng trẻ lớp 1 chưa được tiêm vaccine, đi học lại liệu có nhiễm bệnh không, rồi trường sắp xếp, xử lý các tình huống ra sao”, anh Thực nói.

Dù vậy, phụ huynh này nghiêng về phương án cho con đến trường với mong muốn trẻ được tiếp xúc thầy cô, bạn bè và có không gian vận động nhiều hơn, thay vì suốt ngày nhìn màn hình máy tính, mà học trực tuyến theo anh không hiệu quả. Anh Thực cho biết sẽ tìm hiểu thêm các biện pháp phòng dịch ở trường ra sao rồi quyết định có đưa con đến trường hay không.

Cho rằng trẻ học ở nhà lâu chịu ảnh hưởng sức khỏe tinh thần nên anh Nguyễn Thanh Hải (TP Thủ Đức) không phản đối việc cho trẻ đến trường. Song anh lo lắng về việc lây nhiễm COVID-19 ở trường. "Mỗi lớp 40 - 45 em, có lớp 50 em, ngồi giãn cách làm sao được. Nếu một bé bị nhiễm thì nguy cơ lây cho bạn trong lớp rất cao. Mấy hôm nay, ca bệnh ở thành phố cứ tăng liên tục nên tôi rất lo", anh Hải nói.

Phản đối vì con chưa tiêm

Trong khi đó, chị Đặng Thị Nguyệt Nga (ngụ quận 4, TP.HCM) phản đối để con đến trường. Theo chị, lớp 1 quá nhỏ để có thể ý thức đeo khẩu trang, rửa tay, khoảng cách 2m hay thực hiện các biện pháp phòng dịch. Trẻ lớp 1 chưa tiêm vaccine COVID-19 lại càng nguy hiểm.

“Trẻ lớp 1 còn quá nhỏ để tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Các con cũng chưa chích vaccine COVID-19. Thà cho con học muộn một năm sẽ tốt hơn", chị Nga bày tỏ.

Có hai con đang học lớp 1 và lớp 5 ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận 7), chị Lê Kim Ngân mừng "như bắt được vàng" khi nghe thông tin thành phố cho học sinh đi học trở lại, bởi mấy tháng nay vợ chồng chị phải thay phiên nghỉ làm kèm cặp, trông nom con. Nhưng khi đọc kỹ kế hoạch chỉ cho trẻ lớp 1, 9, 12 đi học trước thì chị nhất quyết phản đối.

"Lớp 1 đã biết gì đâu mà phòng dịch, đeo khẩu trang đúng còn chưa được, lây nhiễm bệnh thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Tôi thấy chỉ nên cho lớp lớn đi học trước đã", chị Ngân nói. Theo chị, thành phố nên xem xét cho học sinh học trực tuyến đến hết học kỳ I, tức là qua Tết Nguyên đán rồi tùy vào tình hình dịch mà quyết định học trực tiếp hay không.

Về quê Đắk Lắk từ tháng 6/2021, gia đình chị Nguyễn Hằng Nga vẫn chưa quay lại TP.HCM vì dịch COVID-19. Nghe tin học sinh TP.HCM đi học lại từ 13/12, chị rất bất ngờ, bởi trước đó có thông tin học trực tuyến đến hết học kỳ I. Chị cho biết 2 con đang học lớp 1 và 3 vẫn học trực tuyến tốt mấy tháng qua với sự chỉ bảo, kèm cặp của gia đình. Vì vậy, chị cho rằng việc đi học trực tiếp của lớp 1 là chưa cần thiết và nguy hiểm, nhất là khi xuất hiện biến chủng mới.

Chị Ly ngụ quận Bình Thạnh cũng băn khoăn, lo lắng cho con đi học trở lại trước sự xuất hiện biến chủng mới Omicron. "Nghe nói đi học lại cũng mừng cho các con, ở nhà lâu quá học tập, tinh thần đều bị ảnh hưởng nhưng hiện biến chủng mới chưa biết như nào. Tốt nhất là nên học trực tuyến thêm nữa chờ tiêm hết vaccine rồi đi học cũng chưa muộn", chị Ly cho biết.

Theo kế hoạch của TP.HCM, từ 13/12, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12.

Từ nay đến 5/12, các trường tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác chăm sóc, tổ chức học trực tiếp. Ngành giáo dục tập huấn cho cán bộ, nhân viên phòng, chống dịch ngày 8/12; phổ biến hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại, ngày 10/12.