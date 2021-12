Ảnh: Trường học ở TP.HCM gấp rút dọn dẹp, phun khử khuẩn chuẩn bị đón học sinh

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong giai đoạn mới. Các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Riêng huyện Cần Giờ, trường Mầm non Thạnh An, Tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.