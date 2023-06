Tranh giành khách mua mè xửng, gã 'cò mồi' đánh người trọng thương

(VTC News) -

Chiều 14/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đức (SN 1981, trú tại Thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng, TP Huế) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Theo công an, trong lúc làm “cò mồi” khách hàng mua mè xửng, Đức xảy ra ra mâu thuẫn rồi hành hung người khác dẫn đến gây thương tích.

Cán bộ công an, viện kiểm sát làm việc với Nguyễn Ngọc Đức. (Ảnh: Công Quang).

Khoảng 10h00 ngày 17/2, tại vỉa hè đối diện số nhà 11 đường Lê Huân (phường Thuận Hòa, TP Huế), Nguyễn Ngọc Đức cho rằng anh Nguyễn Hữu Sơn (SN 1978, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) tranh giành khách mua mè xửng (một loại đặc sản Huế). Đức đánh liên tiếp vào anh Sơn gây thương tích.

Theo cơ quan công an, hành vi của Đức không những ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế, cần phải lên án và xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Huế.

NGUYỄN VƯƠNG